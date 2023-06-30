"30 يونيو إرادة شعب".. كيف نجحت الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل؟

على مدار 10 سنوات، نجحت الدولة في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل علي كافة جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة، والتي تهدف إلي توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

وعرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيلماً تسجيلياً بعنوان “30 يونيو.. إرادة شعب”، بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 المجيدة، مشيراً أن مصر نجحت في تنفيذ نهضة تنموية في بناء التنمية البشرية من خلال قطاع الرعاية الصحية، عن طريق رفع كفاءة العديد من مستشفيات الصحية بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، أن التأميل الصحي الشامل الذي نفذته مصر ينقسم إلي 3 هيئات وهما :"هيئة مقدمي الخدمة وهيئة الرقابة علي مقدمي الخدمة وهيئة التمويل، والمسئول عنها الدولة.

وأضاف، هيئة الرقابة مسئولة عن تقييم جميع الأطباء، وفقاً للمعايير العالمية، لتسهي لعمل هيئة مقدمي الخدمة مسئولة عن تقديم الخدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وعن الافتتاحات الكبري التي قدمتها الدولة للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، قال استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مجال الطب ومن بيها، إنشاء المجمع الطبي للأمصال واللقاحات ومدينة الدواء "جيبتو فارما".