محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء فيها في تهنئة المحافظ :"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال ".



كما بعث "الفقي" ببرقيات التهنئة المماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة القوات المسلحة، ورئيسي مجلسي النواب، والشيوخ، والسادة الوزراء، والمحافظين، كما هنأ محافظ سوهاج جموع الشعب المصرى عامة، وأبناء وأهالي محافظة سوهاج بصفة خاصة.