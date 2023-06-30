استطلاع: تراجع دعم ترامب بين الجمهوريين بعد توجيه لائحة الاتهام الفيدرالية ضده

أظهر استطلاع رأي حديث، تراجع دعم الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل طفيف بين الجمهوريين بعد توجيه الاتهام الفيدرالي له في قضية الوثائق السرية، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" للاستشارات وأبحاث الشؤون العامة.

وكشف الاستطلاع والذي نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 60% من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع ينظرون حاليًا إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن 68% الذين قالوا إن لديهم وجهة نظر إيجابية عنه في أبريل الماضي أيضًا، كما يقول 38% من الجمهوريين الآن إن لديهم وجهة نظر غير مواتية لترامب، بزيادة طفيفة عن %في أبريل.

- تراجع تفضيل ترامب بين الجمهوريين

كما أشار الاستطلاع إلى أنه على الرغم من تراجع تفضيل ترامب بين الجمهوريين، إلا أنه ظل على حاله بين عامة الناس مقارنة باستطلاع أبريل، حيث كان حوالي 33٪ من الجمهور ينظرون إلى الرئيس السابق بشكل إيجابي و 63٪ ينظرون إليه بشكل سلبي، وتم إجراء الاستطلاع بعد أن دفع ترامب بأنه غير مذنب في وقت سابق من هذا الشهر في 37 تهمة فيدرالية فيما يتعلق بسوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية ومحاولات إبعادها عن الحكومة.

وقالت نتائج الاستطلاع، عندما سُئل المستجوبون عن قضية وثائق ترامب السرية ، كان من المرجح أكثر أن يقولوا إن الرئيس السابق فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بالوثائق التي عُثر عليها في منزله في مار إيه لاغو الصيف الماضي، حيث قال 53% إنهم يعتقدون أن ترامب فعل شيئًا غير قانوني في هذه الحالة، بزيادة طفيفة عن 47 % في أبريل.

- 84% من الديمقراطيين يرون إن ترامب فعل شيئًا غير قانوني مع الوثائق السرية

واختلفت الإجابات حسب خطوط الحزب، حيث قال 84% من الديمقراطيين إن ترامب فعل شيئًا غير قانوني مع الوثائق السرية، وهذا أعلى من 75% من الديمقراطيين الذين أجابوا بنفس الطريقة في أبريل ، وقال 2 % فقط من الديمقراطيين في الاستطلاع الجديد إن ترامب لم يرتكب أي خطأ في قضية الوثائق السرية.

وأشارت نتائج الاستطلاع أن نظرة الجمهوريين إلى قضية الوثائق السرية ظلت مستقرة من أبريل إلى يونيو، حيث قال 23% أن الرئيس السابق فعل شيئًا غير قانوني، وقال ما يقرب من 30 % من الجمهوريين في الاستطلاع الجديد إن ما فعله كان غير أخلاقي لكنه ليس غير قانوني ، وأكد 26% أن ترامب لم يرتكب أي خطأ.