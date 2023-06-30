إصابة 4 صدمتهم سيارة على طريق "السماعنة - فاقوس" بالشرقية

أصيب 4 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة بهم بطريق "السماعنة - فاقوس" نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.