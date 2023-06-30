ماذا فعلت وزارة النقل في الموانئ الجافة خلال 10 سنوات؟

يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلى منع تكدس البضائع والحاويات في المواني البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة، وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

قامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء 15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا (6 أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - كوم أبوراضي "بني سويف" - سوهاج الجديدة - قسطل - أرقين - الطور - السلوم - القنطرة).

تفضل رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بافتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية.

كما تفضل رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق.

في مجال النقل النهري

يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، وفي هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها :

تطوير الطريق الملاحي القاهرة الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من

هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية

لترعة النوبارية .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة أسوان ، وحيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية

في المسافات من كم 8 حتي كم 70 ( أسوان – كلابشة ) ومن كم 615 حتي كم 885

( نزلة العوامر –الصف ) وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ، حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وجاري إعادة تأهيل

عدد 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية ( مسطرد – أبوزعبل ) .