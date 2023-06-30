مطران القوصية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

هنأ الأنبا مرقس مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة.

وتوجه الأنبا مرقس مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، ومجمع كهنة الإيبارشية والرهبان والراهبات وكافة أبناء الكنائس بخالص التهاني، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال الأنبا مرقس مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في هذه المناسبة العظيمة نشكر الله القدير على رعايته تعالى لمصرنا الغالية واثقين في حفظه وسلامه لبلادنا المصرية المباركة، و نقدم بكل التقدير والاحترام التهنئة الحارة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع معاونيه ممن يحملون المسئولية.

واستطرد الأنبا مرقس، متضرعين إلى الله أن تهبنا المناسبات التاريخية، روح الانتماء وقوة التماسك وعزيمة العطاء في بناء مستقبل مشرق لشعب كريم.