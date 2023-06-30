باتع خليل يقدم دورا مميزا في فيلم «العمارة» بمناسبة 30 يونيو

قدم الفنان القدير باتع خليل دورا مميزا في الفيلم التسجيلي القصير «العمارة» الذي عرض على شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قبل قليل بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو

وقدم باتع في الفيلم الجديد دور الحاج راغب المتشدد دينيا الذي يسيطر على عمارة سكنية كاملة من خلال الكلام المعسول عن الحكم بالشرع والدين وقدرته على إصلاج جميع مشكلات العمارة وبعد التمكن من إدارة اتحاد الملاك لم يحل المشكلات وتفنن في وضع خطط التشدد ومهاجمة السكان حتى ثار السكان عليه وطردوه، وهو محاكة لدور محمد مرسي خلال تلك الفترة في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها المختلفة الفيلم القصير «العمارة» بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقدم الفيلم دراما اجتماعية سياسية داخل إحدى العمارات التي تحيط بها المشكلات وأصبحت خالية من اتحاد الملاك ومن يدير العمارة، حتى خرج أحد السكان المنتمين إلى التيارات المتشددة وحاول بكل الطرق السيطرة على العمارة واعدا السكان بالكثير من الآمال والطموحات حتى أصبح السكان مغلوبين على أمرهم ووافقوا على اختياره لرئاسة اتحاد الملاك.

الفيلم قدم «ديكو دراما» حيث وثق ما حدث في مصر بعد 25 يناير إلى بيان 3 يوليو بعد ثورة 30 يوينو من خلال توثيق مع حدث في مصر خلال تلك الفترة بالتوازي مع ما حدث في العمارة كنوع من أنواع الربط والتشبيه.

الفيلم قدم عددا من المواهب المتميزة في التمثيل وقدمته شركة DS + وقدم باسم العمارة قدم فيه الأبطال دراما سريعة ومشوقة، وأطلقتها قنوات الشركة المتحدة عبر قنواتها المختلفة.