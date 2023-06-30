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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إنجازات 30 يونيو.. 9 اتفاقيات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوال 9 سنوات إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة "تنمية قناة السويس" ما تحققت هذه الإنجازات.

اتفاقيات الوقود الأخضر الإطارية

الأطراف الرسمية:


المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - صندوق مصر السيادي - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة -شركات وتحالفات عالمية

1. شركة (سكاتك) النرويجية - منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا، بتكلفة استثمارية 5,5 مليار دولار، وسوف يتيح 10 آلاف فرصة عمل في مرحلة الإنشاء و600 فرصة في مرحلة التشغيل.
2. شركة (أميا باور) الإماراتية بطاقة إنتاجية 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا بالسخنة - يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025.
3. تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة بطاقة 350 ألف طن سنويًّا من الوقود الأخضر.
4. تحالف (توتال) الفرنسية و(إنارة كابيتال) المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.
5. شركة (رينيو باور) الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي لإنتاج الوقود الأخضر من هيدروجين وأمونيا على مساحة 600 ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويًّا، و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويًّا.
6. شركة ("FFI" Fortescue Future Industries) الأسترالية لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالي يتخطى 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.
7. شركة (جلوباليك) البريطانية - إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 2 مليون طن سنويًّا.
8. شركة (الفنار) السعودية - إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج 500 ألف طن سنوياً.
9. تحالف شركات (مصدر – أبو ظبي لطاقة المستقبل) و (حسن علام للمرافق) و (إنفينيتي باور القابضة)؛ لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات على مراحل مختلفة تمتد لـ 2030 تصل قدرة المرحلة الأولى إلى 2 جيجاوات، ومخطط أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول عام 2026.

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