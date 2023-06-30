الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. تطوير 64 منطقة غير آمنة بالقاهرة
استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تطوير المناطق غير الآمنة بالقاهرة، وذلك في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، من خلال انفوجراف جاء على النحو التالي:
-بلغت 109 مناطق منها 64 منطقة غير آمنة وقابلة للتطوير.
-30 منطقة غير آمنة ويتم إزالتها منها 24 منطقة تمثل خطورة.
-بلغ عدد المناطق التي تم إزالتها جزئيا ومصنفة خطورة أولى 4 مناطق.
-أعلى نسبة إزالات وتصنف خطورة أولى كانت بالمنطقة الجنوبية بنسبة 50%.
- تطوير المناطق غير الآمنة بالمنطقة الغربية بنسبة 46% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 4%.
-المناطق غير الآمنة تشمل 64 منطقة قابلة للتطوير.
-تبلغ نسبة الجاري تطويره 25% ونسبة المناطق التي لم يتم العمل بها 9%.