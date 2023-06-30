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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 في حادث على صحراوي بني سويف الشرقي

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ربع نقل

أصيب 6 اليوم في حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق الصحراوي الشرقى القديم أمام قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين وهم ياسر سيد محمد رفاعي 47 سنة مقيم ورشه علي حموده مصاباً باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالاطراف، تغريد أبو زيد أحمد 11 سنة طالبة مقيمة جزيرة أبو صالح، مصابة كسر مضاعف بالساق الأيسر والفك السفلي، ثناء سامح حسن 20 سنة مقيمة القاهره  مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن ، هويدا سليمان محمد 53 سنة مقيمة القاهرة  مصابة كسر بالساق والذراع الايمن، محمود عزت عبد الوهاب 27 سنة مقيم  العلالمة  مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات،  نورا حسين سيد 22 سنة مقيمة العلالمة مصابة كدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

اسعاف بني سويف الأجهزة الأمنية ب الصحراوي الشرقي القديم المستشفى بني سويف تصادم سيارة

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