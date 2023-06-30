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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى فى ذكرى 30 يونيو: مصر لن تتخلى أبدًا عما حققته من انتصارات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".
وتابع الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين".
واختتم: "إنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة، رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب..
تحيا مصر".

الرئيس عبدالفتاح السيسي - في كلمته بمناسبة الذكرى العاشر الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الثلاثين من يونيو العاشرة لثورة 30 يونيو بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة

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