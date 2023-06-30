الروائي إيهاب القسطاوي: كتاب "حلوى التين الشوكي" يرسخ فكرة تقبل الآخر والتنوع عند الأطفال

أكد الروائي إيهاب القسطاوي، أن كتابه الجديد "حلوى التين الشوكي" يرسخ فكرة تقبل الآخر والتنوع عند الأطفال.

وقال القسطاوي اليوم الجمعة إن الكتاب يتناول موضوعا مهما وشائكا يرسخ فكرة تقبل الآخر والتنوع عند الأطفال، حيث يكرس هذا الكتاب أهمية الاختلاف، كعنصر أساسي للتواصل، لا سيما لاكتشاف الآخر، وما لديه من تنوع وغنى، بالإضافة إلى كونه وسيلة تكامل.

وصدر هذا الكتاب مؤخرا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة، ضمن سلسلة كتاب "قطر الندى"، من تأليف الروائي إيهاب القسطاوي، ورسوم سحر شوقي.

وتأتي أهمية الكتاب بما يحويه من أفكار إبداعية تدعو إلى تقبل الاختلاف بكل ما يحمله من تغاير، ويعلم الأطفال أن الاختلاف أمر طبيعي، وأن لكل منا ما يميزه عن غيره، وأن كل اختلاف يحمل بداخله ما يميزه عن غيره؛ ليصل الطفل في النهاية إلى قناعة مفادها أن الاختلاف دليل التميز والإبداع.

وشدد مؤلف الكتاب إيهاب القسطاوي على ضرورة أن ينشأ الطفل على تقبل الطرف الآخر، مهما كان هذا الطرف الآخر يختلف عن الطفل في العرق والدين والقيم والعادات والتقاليد، مع ضرورة أن يتعرف الطفل على العادات والقيم والمعتقدات المختلفة حتى تتوسع المدارك المعرفية لديه.

إيهاب القسطاوي هو أديب وكاتب مصري وقاص وروائي تخصص في أدب الطفل صدرت له العديد من المؤلفات القصصية، كما أن له عدة إسهامات بمجال الكتابة في أدب الطفل ونال العديد من التكريمات والجوائز، كان آخرها جائزة (أنا والصين) وجائزة عميد الأدب العربي عن القصة القصيرة، وتدرس العديد من أعماله في مناهج التربية والتعليم، كما توج مشواره الأدبي بأن اختارته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسوا) منذ أيام ليتقلد منصب مدير كرسي (الألكسوا) لخدمة الطفولة؛ ليكون أول مصري يشغل هذا المنصب المعني بخدمة الطفل في الوطن العربي.

ومنح القسطاوي مؤخراً عضوية نادي القصة، الذي أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأديب توفيق الحكيم والأديب محمد تيمور والأديب إحسان عبد القدوس والأديب أمين يوسف غراب والأديب محمد عبد الحليم عبد الله والأديب نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار والأديب ثروت أباظة والأديب طه حسين والأديب محمود تيمور والأديب محمد فريد أبو حديد والأديب علي أحمد باكثير والأديب يحيى حقي والأديب عزيز أباظة والأديبة عائشة عبد الرحمن والأديبة سهير القلماوي والأديب مصطفى محمود والأديب صالح جودت والأديبة هدى جاد والأديب محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.