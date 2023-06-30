إنجازات "التعليم العالي".. إطلاق برنامج للإرشاد المهني وتوقيع شراكات دولية للتدريب والتطوير

- تعاون بين الجامعات التكنولوجية ونظيراتها الدولية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محلياً ودولياً للطلاب

حظي قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات العشر الماضية، وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية شهد تطورًا كبيراً خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومن بين أبرز الإنجازات التى حققها هذا القطاع نجاح مصر فى تنظيم واستضافة العديد من الأحداث الدولية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى منها: تنظيم مؤتمر إطلاق طاقات المصريين عام 2018، وتنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بنسختيه الأولى والثانية عامى 2019، 2021.

كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح فى الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2021، والدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة (الإيسيسكو)، ومؤتمر عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة عام 2022، والمؤتمر الدولى للاتحاد العالمي للتعليم الطبي عام 2022، والمنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2023.

- نجاح مصر خلال هذه الفترة فى الفوز بعضوية ورئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية

كما أشار وزير التعليم العالي إلى نجاح مصر خلال هذه الفترة فى الفوز بعضوية ورئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها: رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، منذ مايو 2014، وكذلك فوزها برئاسة رابطة تطوير التعليم في أفريقيا لمدة عامين عام 2015، هذا بجانب فوزها برئاسة هيئة مكتب التعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الأفريقي لمدة عامين عام 2015، كما فازت مصر برئاسة مبادرة بريما “PRIMA” للبحوث والابتكار بالمشاركة مع إيطاليا حتى عام 2028، بالإضافة إلى فوزها بعضوية 4 لجان مهمة بمنظمة اليونسكو، وهم (اللجنة الحكومية “المعلومات للجميع” – لجنة إدارة التحولات الاجتماعية – لجنة استعادة الممتلكات الثقافية – اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية).

- دعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي

وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات التعاون، تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الخارجية، بما يدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات؛ لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.

وخلال الفترة من 2014 إلى 2021: تم توقيع 265 اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، كما تم توقيع 93 اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 13 برنامجاً تنفيذياً بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها من الدول الأخرى، وتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية، كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.

- إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة

وأسفر التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من الوكالة بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن هذه الفترة شهدت فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية، الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع الوزارة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2022، بحضور 32 وزيرًا من المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والذي تناول عددًا من الموضوعات الهامة مثل: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ودعم البحث العلمي في هذا المجال خاصة بين الشباب، وكذلك أهمية أنشطة دعم المرأة، وتعزيز التعليم الافتراضي، كما تمت المصادقة على أول "بيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية"؛ لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتنظيم العلاقات المستقبلية بين الجامعات.

وشاركت الوزارة فى فعاليات منتدى الاستثمار فى التعليم العالى، والذي نظمه المكتب الثقافى المصرى بلندن بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال؛ بهدف تشجيع التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا، خلال الفترة من 1 ـ 2 ديسمبر 2022، بمشاركة ممثلين عن 36 جامعة بريطانية؛ بهدف زيادة آفاق التعاون المُستقبلية التي تعود على نظام التعليم العالى المصرى بالنفع وعقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي فى البلدين، وتشجيع الجانب البريطاني للشراكة والاستثمار بمصر من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية في مصر أو منح درجات علمية مُشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابي.

- المشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط

كما شاركت الوزارة في فعاليات المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول "البحث والابتكار"، والذى استضافته وزارة البحث العلمى الفرنسية؛ لوضع خريطة طريق حول مسارات (الصحة، والمناخ، والطاقة المتجددة)، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في ضوء أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة.

وشهد عام 2022 لقاءًا بين وزير التعليم العالى والبحث العلمى و د.يونجسوك تشي رئيس مجلس إدارة السيفير (Elsevier) ؛ لدعم الباحثين المصريين، وتعد السيفير إحدى كُبرى دور النشر العالمية وشريك إستراتيجي فى دعم الوزارة لإنشاء تصنيف للمراكز والهيئات البحثية المصرية مع سيماجو (SCImago) من خلال الاستفادة من المعلومات التى توفرها السيفير وهى أساس التصنيف.

وعلى هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، تم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون، منها: اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن؛ بهدف تطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات، والتي تلبي الاحتياجات والمهارات الاقتصادية، والتطلعات المهنية المحلية والدولية للطلاب، وكذلك التعاون فى منح درجات علمية مزدوجة من الجامعتين.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لند

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن؛ بهدف تطوير عدد من الجوائز المزدوجة لتشجيع الابتكار فى مجالات العلوم الصحية الرياضية المتكاملة، والهندسة وعلوم الكمبيوتر، والإعلام والاتصال، والفنون والتصميم، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، والضيافة والفعاليات والسياحة، والقانون والشرطة والعدالة، وكذلك تعزيز التعاون فى تقديم عدد من الخدمات التعليمية.

وأشاد د. أيمن عاشور بجهود الجامعات المصرية فى عقد اتفاقات الشراكة والتوأمة مع الجامعات الدولية، حيث شهد عام 2023 توقيع عدة اتفاقات تعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية؛ حيث وقعت جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة اتفاقية لبرنامج أول درجة مشتركة لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بين الجامعتين.

ووقعت جامعة السويس بروتوكول تعاون مع جامعة ماتيا بيل السلوفاكية؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي، والتدريب، والبحث العلمي، وتبادل الخبرات والإمكانات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الزيارات العلمية بين أساتذة الجامعتين.

وتم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الاتفاقية؛ مبادرة «كُن مستعِد» لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية، وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتى الأمريكيتين؛ لعمل برامج مشتركة تدريبية فى كافة المجالات، وتأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية.

وبرعاية وزير التعليم العالى تنفيذاً لتحقيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الجامعات التكنولوجية ونظيراتها الدولية:

حيث وقعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع معهد ساليزيان دون بوسكو؛ للتعاون في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المهنية المُعتمدة محليًا ودوليًا لطلاب الجامعة والمجتمع المدني، تحت إشراف الجامعة، ولإصدار شهادة مُشتركة ومُعتمدة من الطرفين.

ووقعت جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكول تعاون مع الكلية العسكرية التكنولوجية، وشركة "أوتوترونيك" المُتخصصة فى خدمات صناعة السيارات.