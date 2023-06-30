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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 سنوات إنجازات.. التضامن توفر دعم نقدي لـ5,2 مليون أسرة فقيرة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توفير دعم نقدي لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت الوزارة فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق فى 9 سنوات فى عهد الرئيس  السيسي، أنه تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 مليون مستفيد باجمالى تكلفة بلغت 56,660 مليار جنيه.

وأشارت أن عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها بلغت 24,763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 760,193,551 جنيه مصري، في مناطق (اهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1،2 – مدينة الغردقة – معاً – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - ارض الخياله - زهور ١٥ مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحده  سكنية بإجمالى تكلفة تقديرية للمشروعات  984,385,000 جنية مصرى ، في مناطق (ارض الإنتاج الحربي -  مدينة العبور الجديده -أهالينا 3 -  السكن البديل لجزيرة الوراق).


وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بلغ 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، 58,685 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10,357 منزل تم رفع كفاءته.

• بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614673 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,2 مليار جنيه مصري، علما بأن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

60 مليار جنيه أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني

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