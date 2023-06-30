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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيسي قائد قطار التنمية.. احتفالات شعبية بذكرى ثورة 30 يونيو في كفر الشيخ

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يحتفل الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره القائد والبارز في الوقوف بجانب الثورة والمطالب الشعبية التي كان على رأسها التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي كانت اختطفت الحكم في مصر.

وأكد محمد عبد الواحد، عضو اتحاد شباب كفر الشيخ، أن ثورة 30 يونيو المجيدة كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وبداية لانطلاقة جديدة على كافة الأصعدة سواء اقتصاديا أو سياسيا، ولا  سيما المشروعات الكبرى العملاقة التي شهدتها البلاد بصفة عامة ومحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة ولعل أبرز تلك المشروعات مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي وأيضا محطة كهرباء البرلس والعديد من المستشفيات وأيضا مبادرة حياة كريمة التي يتم تطبيقها في مركز مطوبس بالمحافظة.

وأوضح أحمد الرميلي، أحد شباب حزب الشعب الجمهوري، أن الثورة هي التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن، بتوجيهات وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ما زال يقود قاطرة التنمية في مصر بكل قوة وشجاعة، مقدما له الشكر على إنجازاته تلك والوقوف دوما بجانب الشعب.


من جهته ، فقد هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، في برقية أرسلها له داعيًا الله عز وجل أن يوفقه قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديه الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليه بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار.

ثورة 30 يونيو احتفالات كفر الشيخ السيسي جماعة الإخوان

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