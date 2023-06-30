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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل": ثورة 30 يونيو فارقة في مسيرة الدولة المصرية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

هنأ حزب الجيل، الرئيس السيسى والشعب المصري والقوات المسلحة البطلة، والشرطة الباسلة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التى كانت فارقة فى مسيرة الدولة المصرية وجاءت تصحيحا لمسارها بل إنقاذا لها واستردادا لهويتها الحضارية.

وأكد الجيل، في بيان له، أن ملايين الشعب المصرى الذين نزلوا إلى شوارع المحروسة وميادينها فى طول البلاد وعرضها كاشفين المخطط الشيطانى الغربى ورافضين حكم حلفاؤهم، داعين قواتنا المسلحة بالتدخل وإنقاذ الدولة والوطن لم يكن لديهم أدنى شك فى استجابتها وقائدها العام ليشهد العالم مشهد سيخلده التاريخ يوم وقف القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها ليعلن باسم الشرعية الشعبية التى تسبق أى شرعيات انتخابية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية ووقف العمل بالدستور، متحدياً باسم الشعب أصحاب مخطط التقسيم والفوضى الخلاقة وحلفاؤهم وإيمانه بالانتصار عليهم، وهو ما تحقق خلال السنوات العشرة الماضية فطهر البلاد من الإرهاب واستعاد مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وقال ناجى الشهابي، فى تهنئته للرئيس السيسى، “إن التاريخ سيذكر لكم سيادة الرئيس شجاعتكم فى اتخاذ القرار وفى مواجهة دول  التآمر والاستعلاء الغربى وأنكم بذكاء وحنكة أفسدتم مؤامرة التقسيم والفوضى الخلاقة واستعادتم الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع الوطن الغالى وقادتم أكبر خطة تنموية فى مجال البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري والأنفاق ونقلتم الريف المصري نقلة حضارية بمشروعكم المتكامل حياة كريمة”.


وأضاف الشهابي: “واليوم يسجل التاريخ لكم أيضا سيادة الرئيس حرصكم على التوافق الوطني واستعادة وحدة تحالف 30 يونيو بدعوتكم للحوار الوطني التى تجرى جلساته الآن فى روح توافقية تبشر بأن مخرجاته  ستكون كما نحلم خارطة طريق جديدة للجمهورية الجديدة”.


كما قدم رئيس حزب الجيل التهنئة للقوات المسلحة والشرطة المصرية مؤكداً أنهما معا كانتا طليعة الشعب المصرى فى مواجهة جماعة الشر والإرهاب ودفعت دماء غالية سالت على ثرى الوطن المفدى فى سيناء والوادى وقدمت أرواح بطلة وشجاعة واجهت الإرهاب الأسود حتى تم تطهير الوطن منه، معربا عن ثقته فى قدرة مصر على اجتياز الصعاب والتغلب على التحديات  والانتصار فى معركة البناء والتنمية.

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