حسام داغر ينعى المخرج إيهاب أبو زيد: "قلبي هيقف من الخضة"

نعى الفنان حسام داغر، المخرج الراحل إيهاب أبوزيد، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة مع بزوغ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب "داغر"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":“أنا قلبي هيقف من الخضة معقول بيساطة كده أنام وأصحى آلاقيك مشيت يا إيهاب ده أنا تليفوني وتليفون أخويا مبطلش رن منك وأنا في المستشفى في العناية لحد ما أنا خرجت وسمعت صوتي وقلتلي أنا كده اطمنت عليك ده لسه في أحلام ومشاريع كتير بنفكر فيها سوا ببساطه كده أزمة قلبية مفاجاة ده انت أكتر واحد كنت متحمس لمشروعي دكتور داغر وكنت هتشرف فيه على الإخراج مع علي و إنت المخرج الكبير المدير القائد مفكرتش لحظة متقفش جمبنا".

وتابع قائلًا: "فاكر إنت أول واحد كنت واثق فيا وموهبتي وأدتني بطولة في راديو ستار سنة ٢٠٠٥ وأقنعت بيا علي رجب بعدك لما كمل المسلسل لاحول ولا قوة الا بالله إيهاب الأخ الكبير الغالي المحترم في ذمة الله ربنا يصبرك يا آدم يا حبيبي أنا لقيت ميسد منك الفجر وأنا نايم أكيد كنت عاوز تبلغني اليل حصل لبابا ربنا يرحمك يا حبييي قلبي هيخرج من مكانه من ضرباته من خضتي عليك يا رب تكون في مكان احسن يا ابن الأصول ياما حكتلي عن باباك الأستاذ أحمد أبو زيد مدير الإذاعة المصريه زمان وتعلقك الشديد بيه هو في انتظارك ياخذك في حضنه بعيد عن دوشة الدنيا وقلقها الله يرحمك يا حبيبي الله يرحمك يا إيهاب".

ومن المقرر أن تشيع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، على أن يدفن بمقابر الأسرة عند الكيلو 26 طريق السويس الصحراوي.