ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة أسوان": إعدام 300 كيلو أغذية متنوعة و150 لتر ألبان

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بمديرية الصحة بمواصلة سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى. 

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

وفى هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم إعدام 300 كجم من الأغذية المختلفة، وكذا إعدام 150 لتر ألبان متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى،  بالإضافة تحرير 9 محاضر جنحة صحية، وتحرير ٧ مذكرات إغلاق إدارى لأماكن مخالفة وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وتم التحفظ على المضبوطات. 

 

ولفت إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وقد أشرف على عملية الضبط محمود عبد السلام مراقب أول الأغذية بمركز أسوان، وبعضوية شريف أشرف إبراهيم، ومحمود هاشم بسطاوى ومحمود يسرى ثابت من مكتب مراقبة الأغذية بالمركز، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور. 

 

 

 

 

أسوان الحملات التفتيشية المنتجات الغذائية حملات التفتيش صحة أسوان إدارة مراقبة الأغذية

الأكثر قراءة

"بيت الروبي" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.. تعرف على الحصيلة

أخبار فاتتك|وفاة رئيس قنوات "النهار" وقرار من النيابة بشأن الجريمة الأسرية في الجيزة

"تاج" لـ تامر حسني يواصل المنافسة في شباك التذاكر ضمن أفلام عيد الأضحى

ضبط تاجر تصرف في سلع تموينية بقيمة 20 ألف جنيه في الغربية

بعد العفو عن 63 محبوسًا.. عضو بـ"حقوق الإنسان": الدولة تلبي الوعود

لليوم الـ303.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

عاجل
الرئيس السيسي: أجدد العهد معكم على الإخلاص والعمل لمصر وحدها السيسي: شعب مصر انتفض ثائرًا في 30 يونيو على من أرادوا اختطاف وطنه الرئيس السيسي: تجربة التنمية الشاملة تطال كل شبر في مصر