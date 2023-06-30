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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثالثة.. مبابي يقترب من تجديد عقده مع سان جيرمان وتجاهل الريال

مبابي
مبابي

قد يغير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رأيه للمرة الثالثة هذا الصيف في قصة انتقاله لريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع وجود بند بإمكانية التمديد لموسم إضافي، ولكن مبابي لا ينوي تجديد عقده.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أخر مستجدات مستقبل اللاعب مع النادي الباريسي، حيث أشارت أن باريس سان جيرمان قد يعرض على كيليان مبابي عقدًا جديدًا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، مع اتفاق شفهي للسماح له بالمغادرة لريال مدريد في صيف عام 2024.

وكان مبابي صرح منذ أسابيع مع شبكة "تيليفوت" الفرنسية، قائلًا: "مستقبلي؟ سأبقى مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل".

وأكد مبابي: "سأتخذ قراري بشأن مستقبلي في يونيو 2024 المقبل، أما الآن فأنا أركز على التجهيزات للموسم الجديد".

واختتم مبابي تصريحاته، قائلًا: "كل شيء وارد في عالم كرة القدم، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن مبابي أرسل خطابًا لإدارة نادي باريس سان جيرمان، أخبرهم فيه برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد بينهما لعام إضافي، لرغبته في الرحيل عن النادي بحلول صيف 2024.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد باريس سان جيرمان الفرنسي

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