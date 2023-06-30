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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضمن "حياة كريمة".. تقرير بريطاني: مصر تسعى لتطوير استراتيجيات لتحسين جودة البنية التحتية للمعلومات

حياة كريمة
حياة كريمة

ثمن تقرير بريطاني مساعى مبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة الاتصالات بالقرى، وقال إن مصر تسعى لتطوير استراتيجيات لتحسين جودة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مهارات الشباب رقميًا.

وألقت مجلة Verdict البريطانية المعنية بأخبار التكنولوجيا، الضوء على مبادرة أطلقتها الحكومة  لمد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" عبر تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى والمناطق النائية بالبلاد.

وأكدت المجلة البريطانية، أن المبادرة تستهدف تحسين مستوى المعيشة في قرى مصر، مضيفة أن "مصر سعت لتبني جميع أدوات التكنولوجيا المتطورة في الوقت الفعلي لدفع البلاد إلى العصر الرقمي".
 

وقالت المجلة، إنه تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة باستثمارات تصل إلى 5.8 مليار جنيه استرليني (342.6 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للاتصالات بالشراكة مع شركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، وتم نشر البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية في 77 قرية لتزويد السكان بإمكانية الوصول عالي السرعة إلى الإنترنت في عام 2022. 

وأضاف أن المشروع يتضمن استثمار 40 مليار جنيه مصري لنشر كابلات الألياف الضوئية في العديد من المحافظات، وسيسمح ذلك بتوصيل أكثر من 3.5 مليون منزل بالألياف.

وقالت المجلة البريطانية، إنه في فبراير الماضي تعاونت الحكومة المصرية للاتصالات لتطوير استراتيجيات لتحسين جودة البنية التحتية للمعلومات والتحول الرقمي، ورفع مهارات الشباب رقميًا، وبناء البنية التحتية للاتصالات في القرى، منوهة أ، بناء شبكة النطاق العريض الثابت بسرعات أعلى، بدعم من مبادرة الحياة اللائقة سيؤدي إلى زيادة عدد خطوط النطاق العريض الثابت من 11.6 مليون في عام 2022 إلى 16.1 مليون في عام 2027.

الألياف الضوئية الإنترنت فائق السرعة البنية التحتية المعلوماتية التحول الرقمي التكنولوجيا المتطورة

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