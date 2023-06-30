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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري": إنتاج 21 مليون متر مكعب يومياً من المياه المعاد تدويرها

مشروعات الرى
مشروعات الرى

تبذل وزارة الموارد المائية والري، جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وتهدف الوزارة إلى تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالي ٢١ مليون متر مكعب يومياً .

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً، وهي تضم  ٤ وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة.


كما نفذت وزارة الموارد المائية والري، العديد من الأعمال في إطار المشروع مثل تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، وإنشاء ٣ قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وإنشاء ٧ كبارى ، و٦ سحارات ، و ٢ بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، و٣٦ من الأعمال التكميلية "بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – " ، كما يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر و١٨ محطة رفع.

وأشارت وزارة الرى، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كيلو مترًا  "عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر" ، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد ١٥ محطة رفع .

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