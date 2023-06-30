بالتزامن مع عيد الأنبا موسي.. أبرز المعلومات عن دير البراموس بوادي النطرون

يتأهب دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالبراموس بوادي النطرون، لاحتفالات عيد القديس الأنبا موسي الأسود، إذ أعلن أقتصار صلوات العشية والتي تقام مساء اليوم على رهبان الدير فقط على أن تفتح أبواب الدير صباح غدًا أمام الأكليروس والشعب القبطي.

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن دير البراموس بوادي النطرون، كان القديس مكاريوس هو أول ناسك يسكن برية شيهيت حوالي سنة 330، طلباً للهدوء والسكينة وهو الذي أسس أول جماعة رهبانية، اكتمل نمو سيق البراموس كجماعة رهبانية مكتملة حول كنيسة يصلون فيها ومغارات الرهبان تنتشر حولها دون أن يكون لها سور حوالي سنة 356 م

- قديسو الدير

- القديسة العذراء مريم

- يرتبط دير البراموس بالقديسين الروميين مكسيموس و دوماديوس، ويعتبر الدير الحالى من أديرة الثيؤطوكوس أى الأديرة التوأم أذ أن الرهبان الأرثوذكس أرادوا مقاومة البدعة اليوليانية فى القرن السادس الميلادى فأنشأوا كنائس تحمل لقب ثيؤطوكوس إلى جوار الكنائس الأصلية التى تحمل اسم الجماعة الرهبانية

- وكذلك من قديسي الدير الأنبـا موسى مــن أروع الأمثـة لحياة التوبة والقديس الأنبا إيسوذورس قس لإسقيط والقديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك

- يحتوى الدير على أسوار شاهقة بنيت بعد الغارة البربرية السادسة التى وقعت سنة 817 يصل ارتفاعها إلى 11 متر و عرضها إلى مترين و نصف وايضا القصر ويستخدم للضيافة ومنارتان

- كنائس الدير

- كنيسة العذراء الأساسية الأثرية

- ملحق بها كنيستان

- كنيسة الأمير تادرس

- كنيسة مارجرجس الرومانى

- كنيسة ماريوحنا المعمدان

رئيس الدير الحالي هو الأنبا إيسوذوروس، و ستة من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى، وهم البابا خريستوذولوس 66 – البابا يوأنس الرابع عشر 96 – البابا متاؤس الرابع 102 – البابا كيرلس الخامس 112 – البابا يوأنس التاسع عشر 113 – البابا كيرلس السادس 116