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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات.

وظهرت حالة من الانسيابية بالطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة ، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما شهدت الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق في المحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

شوارع وميادين القاهرة الجيزة الطرق السريعة السيولة المرورية حركة المركبات

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