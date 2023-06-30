مناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثتى شاب وفتاة بمياه النيل بالصف

يكثف رجال مباحث الجيزه جهودهم و يقومون بمناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة في نهر النيل بالصف، وتم انتشال جثتهم ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاتهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوجود حالات غرق في الصف.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة فتاة وشاب، وتم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.