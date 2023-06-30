الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

أكد مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري.

وقال جريفيث: "تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا آخر أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

وذكر أنه عاد من زيارته إلى سوريا بعد إجرائه لقاءات ثنائية، مشيرا إلى أن الشعب السوري يعاني آلاما أكبر مما كان يتخيل.

ولفت إلى أن العمل بالتفويض الأممي حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود ينتهي في 10 يوليو المقبل.

وأكد أن الوضع في سوريا يتطلب تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهرا آخر.