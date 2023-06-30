مروان عطية رجل مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

حصد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي علي معلول في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 30 ومحمود كهربا في الدقيقة 93.

واستعاد الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة متفوقًا على بيراميدز الذي خاض 31 مباراة بفارق نقطة واحدة.

ويواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب “الأهلي وي السلام” في المباراة المؤجلة من الجولة 24 ببطولة الدوري.