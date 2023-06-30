مصرع 11 شخصا بسبب المد والجزر على سواحل فلوريدا الأمريكية

أودت سلسلة من المد والجزر القاتلة بحياة 11 شخصًا على الأقل على طول ساحل فلوريدا بانهاندل في الأسبوعين الماضيين.

وقالت كاثرين بروسيف، عالمة الأرصاد الجوية، لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس: "إن الجمع بين الأمواج الجنوبية الغربية ونسيم البحر القوي سيزيد من ارتفاع الأمواج ويزيد من مخاطر التمزق الحالية".

وأضافت:"المد المنتهية ولايته من منتصف النهار حتى وقت مبكر من بعد ظهر اليوم سيزيد أيضًا من مخاطر الأوضاع على الشواطئ في الوقت الحالي".

وأضاف توم جيل، المتحدث باسم جمعية إنقاذ الأرواح بالولايات المتحدة غير الربحية، أن حرارة الصيف والافتقار إلى رجال الإنقاذ ساهموا في هذه المشكلة.

وقال جيل: "السباحة على شاطئ يخضع لحراسة نشطة هي دائمًا الخيار الأكثر أمانًا"، مضيفاً: "ولكن ليس كل شاطئ يحرسه منقذ ودوريات الحرارة المرتفعة تدفع الكثير من الناس إلى الماء".

وفقًا لقاعدة بيانات "قتلى منطقة الأمواج" التابعة لـ NWS، شهدت بنما سيتي بيتش سبع حالات وفاة من بين 11 حالة وفاة غرقًا في فلوريدا بانهاندل في الأسبوعين الماضيين ، مما يجعلها الموقع الأمريكي الذي شهد أكبر عدد من حالات الغرق هذا العام. تسرد قاعدة البيانات أربع وفيات أخرى في الأسابيع الأخيرة ، واحدة في بلو ماونتين بيتش واثنتان في ميرامار بيتش وواحدة في بيرنيدو كي، بحسب people.

في فلوريدا، حيث يتوافد الملايين من السياح للاستمتاع بأشعة الشمس والرمال ، تشكل تيارات التمزق تهديدًا خطيرًا لمرتادي الشواطئ ، خاصة خلال أشهر الصيف عندما تزيد العواصف والأعاصير من نشاط الأمواج.

وقالت المتحدثة باسم بنما سيتي بيتش ، ديبي إنجرام، لشبكة إن بي سي نيوز إن الشاطئ الذي يبلغ طوله تسعة أميال ليس به ما يكفي من رجال الإنقاذ لتوظيفه. قال إنجرام في نص ، في المنفذ: "التوظيف هو صراع".