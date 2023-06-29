75 دقيقة.. الأهلي يسيطر ويبحث عن هدف ثالث في شباك البنك

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 32 من بطولة الدوري، وما زالت النتيجة هي تقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط قوي من فريق البنك الأهلي وكان الظهور الأول في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية عن طريق محمود سيد لاعب البنك الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

في الدقيقة العاشرة محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول إلى داخل منطقة الجزاء تجاه محمد شريف إلا أان الكرة كانت أقرب للحارس محمد أبو جبل.

في الدقيقة 11 تسديدة صاروخية عن طريق أليو ديانج لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

افتتح التونسي علي معلول، التسجيل لصالح الأهلي في شباك البنك الأهلي.

جاء الهدف في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة سددها علي معلول بقدمه اليسرى رائعة على يسار الحارس محمد أبو جبل.

في الدقيقة 25 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للبنك الأهلي عن طريق إسلام جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بامبو بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

أضاف أحمد عبد القادر، الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك البنك الأهلي.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من علي معلول قبل أن يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليمنى ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

في الدقيقة 34 محاولة هجومية للبنك الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إسلام جابر إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بامبو برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

في الدقيقة 36 هدف ملغي للبنك الأهلي بداعي التسلل على كريم بامبو.

في الدقيقة 40 أهدر محمد شريف فرصة الهدف الثالث بعد انفراد كامل بالمرمى عن طريق محمد شريف من داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأنقذ مرماه.

البنك الأهلي كاد أن يقلص الفارق في الدقيقة الأخيرة من ركنية تم تنفيذها بشكل رائع، وحوّلها محمود سيد بالرأس بجوار القائم.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 48، محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني نجح الدفاع في إعادتها بسهولة للحارس محمد أبو جبل.

في الدقيقة 55 محاولة هجومية للبنك الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود قاعود برأسية قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محمد شريف أهدر الهدف الثالث للأهلي بعد انفراد كامل بالمرمى من داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 63 محاولة هجومية للبنك الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بامبو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد الشناوي بسهولة.