ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة عارية ملقاة في ترعة بالغربية

جثة
جثة

تكثف مباحث الغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طافية على مياه ترعة الحسن التابعة لقرية بلتاج بمركز قطور، منتفخة وفي طور التحلل، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بوجود جثة طافية على المياه بترعة أبو الحسن التابعة لقرية بلتاج بمركز قطور.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لمحل الحادث، وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره، مقيدا من الخصر والأرجل مجرد من ملابسه ملتفا بملاية سرير، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة عارية ملقاه ترعة بقطور بالغربية

الأكثر قراءة

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023.. في خطوات بسيطة

عبدالرحيم على: مصر لديها تجربة رائدة فى تفتيت تنظيم الإخوان

وجبة بطيخ فاسدة تقتل طفلاً وتصيب شقيقته ووالدته بالتسمم في الدقهلية

"تروح فين فى العيد؟".. قصر محمد على فسحة تاريخية لثالث يوم العيد

وزير السياحة يوجّه بفتح تحقيق عاجل حول أزمة الحجاج المصريين فى مِنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟