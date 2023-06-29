العثور على جثة عارية ملقاة في ترعة بالغربية

تكثف مباحث الغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طافية على مياه ترعة الحسن التابعة لقرية بلتاج بمركز قطور، منتفخة وفي طور التحلل، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بوجود جثة طافية على المياه بترعة أبو الحسن التابعة لقرية بلتاج بمركز قطور.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لمحل الحادث، وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره، مقيدا من الخصر والأرجل مجرد من ملابسه ملتفا بملاية سرير، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.