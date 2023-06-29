كن حذر.. ما هي الفوائد والأضرار المحتملة للإفراط بتناول اللحوم الحمراء؟

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا هامًا للبروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية في النظام الغذائي، ومع ذلك، يثار التساؤل حول تأثير تناول الكميات الزائدة من اللحوم الحمراء على صحة القلب والشرايين والكلى والكبد والسكري، خلال أيام عيد الأضحى.

أوضح الخبراء بموقع "medicalnewstoday" الطبي، أن الآراء متباينة بشأن الفوائد والأضرار الناتجة عن تناول اللحوم الحمراء ومع ذلك، هناك عدد من الفوائد المحتملة لتناول اللحوم الحمراء بشكل معتدل.

كما نوه خبراء التغذية، أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة القلب والشرايين والكلى والكبد والسكري، في السطور التالية، نتعرف على الفوائد والأضرار المحتملة لتناول اللحوم الحمراء على هذه الأعضاء الحيوية.

أكد الخبراء، أن اللحم الأحمر يحتوي على كميات كبيرة من الحديد وفيتامين ب 12 والزنك والسيلينيوم والفوسفور الضروريين لصحة الجسم، كما أنه يوفر بروتينات غذائية عالية الجودة وقابلة للامتصاص بشكل جيد.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم لأصحاب الأمراض المزمنة:

كما أن هناك أيضًا عدد من الأضرار المحتملة لتناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة، قد يزيد استهلاك اللحوم الحمراء بشكل مفرط من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

وقد تؤدي الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء إلى انسداد الشرايين وتراكم الكولسترول في الجسم، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تدهور صحة القلب والشرايين. قد يتسبب استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى والكبد وزيادة احتمالية الإصابة بالسكري.

أشار الخبراء، أنه ينبغي أن يكون تناول اللحوم الحمراء متوازنًا ومعتدلًا في إطار نظام غذائي صحي، حيث يفضل اختيار اللحوم المشوية أو المسلوقة بدلاً من اللحوم المقلية وتجنب إضافة الدهون والصلصات المشبعة إلى اللحوم.

كما يجب دمجها مع تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة لضمان توازن غذائي شامل والاستفادة القصوى من قيمتها الغذائية.