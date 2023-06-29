نتاج ثورة 30 يونيو| منتدى غاز شرق المتوسط.. ريادة مصرية وتعاون إقليمي

منتدى غاز شرق المتوسط هو منصة تعاون إقليمية تضم مجموعة من الدول المشتركة في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة الغاز الطبيعي.

منتدى غاز شرق المتوسط

وتأتى بداية انطلاق المنتدى وتأسيسه على خلفية القمة التى عقدت فى أكتوبر 2018 بجزيرة كريت اليونانية والتى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي قبرص واليونان، وتم الاتفاق على تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، ليكون منظمة دولية مثل أوبك فى البترول، على أن يكون مقره الدائم القاهرة.

ويضم المنتدى دول «مصر، وقبرص واليونان، وإسرائيل، والأردن وفلسطين، وإيطاليا»، ومؤخرا تم انضمام فرنسا للمنتدى.

ويلعب هذا المنتدى دورًا هامًا في تعزيز الاستدامة والاستقرار في قطاع الغاز في المنطقة، وتوفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين الدول الأعضاء.

وتنشر «الدستور» أهم أهداف منتدى غاز شرق المتوسط:

تعزيز التعاون الإقليمي:

يعمل منتدى غاز شرق المتوسط على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين الدول الأعضاء، يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالاكتشاف والإنتاج والتصدير والتسويق للغاز الطبيعي، كما يتيح هذا التعاون الفرصة لتبادل أفضل الممارسات والتعلم من تجارب الدول الأخرى، مما يساهم في تحسين كفاءة قطاع الغاز وتعزيز قدرته التنافسية.

تحقيق الاستدامة والاستقرار:

يعتبر منتدى غاز شرق المتوسط محفزًا لتحقيق الاستدامة والاستقرار في قطاع الغاز في المنطقة، ويتم التركيز على تطوير استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف وفعال من حيث التكلفة، وتعزيز توليد الكهرباء بالغاز واستخدامه في الصناعات الأخرى.

كما يتعاون الدول الأعضاء في تنسيق سياسات الطاقة وتبادل المعلومات حول توقعات الطلب والعرض وأسواق الغاز، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الطاقي.

تنمية واستغلال الموارد الطبيعية:

يركز منتدى غاز شرق المتوسط على تنمية واستغلال الموارد الغازية في المنطقة، وتتمتع دول المنتدى بموارد غاز طبيعي هائلة، وتعمل المنصة على تعزيز التعاون في استكشاف واستخراج الغاز وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع. من خلال تنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، يمكن للمنتدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز وتعزيز موقع المنطقة كمركز رئيسي لتداول الغاز.

التعاون في مجال الأبحاث والتطوير:

يسعى منتدى غاز شرق المتوسط إلى تعزيز التعاون في مجال الأبحاث والتطوير التقني لقطاع الغاز، ويشجع المنتدى على تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير المهارات وتحسين الكفاءة في هذا القطاع الحيوي.