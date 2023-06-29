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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطرانية البحيرة ومطروح تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى

كنيسة
كنيسة

أرسل الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، اليوم، كلًا من الأب القمص متى زكريا والأب القس نوح نبيل وذلك لتقديم التهنئة نيابة عن الإيبارشية، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة مطروح.

وزار الوفد برئاسة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي مبنى المحافظة وكان في استقبالهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حيث قدما التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

الأنبا باخوميوس الإيبارشية الأنبا باخوم الأضحي المبارك التهنئة بالعيد البرلمان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء خالد شعيب القيادات التنفيذية جبل القلالي دير القديس مكاريوس السكندري

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