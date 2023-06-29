مطرانية البحيرة ومطروح تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى

أرسل الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، اليوم، كلًا من الأب القمص متى زكريا والأب القس نوح نبيل وذلك لتقديم التهنئة نيابة عن الإيبارشية، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة مطروح.

وزار الوفد برئاسة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي مبنى المحافظة وكان في استقبالهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حيث قدما التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.