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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يكرم أبناء قريته الفائزين بالبطولة العربية في الكيك بوكسينج

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تكريم أبناء قريته الفائزين بالمراكز الأولى والميداليات الذهبية والبطولة الدولية للأندية في رياضة الكيك بوكسينج والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية، وهم محمد مصطفى مصطفى فودة الفائز بالمركز الأول ميزان 37  ك 
أحمد صبري خطاب القلفاط المركز الأول ميزان  63  ك، وصالح صابر أمين مصطفى المركز الأول ميزان  74 ك، بالإضافة إلى مدرب اللاعبين كابتن عبدالرحمن خليل.

وخلال التكريم قدم "القصير" التهنئة للشباب الفائز بالبطولة ومدربهم وقال إن هناك إهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة برعاية ودعم الموهوبين  وطالبهم بالاستمرار فى الحفاظ على هذا المستوى المتميز وتطويره وأن يتحلوا بالخلق وكذلك العمل على نشر هذه اللعبة بين شباب القرية مشيرًا إلى أن الرياضة تساعد في بناء الإنسان وتنقذ الشباب من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وزير الزراعة يشارك تكريم أبناء قريته الفائزين بالبطولة العربية الكيك

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