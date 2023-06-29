أضحى مبارك.. طرق جديدة للماسكات للحصول على بشرة ناعمة

تبحث الفتيات في عيد الأضحى عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا و“جوجل” طرق جديدة للماسكات ليحصلن على بشرة ناعمة خالية من حب الشباب.

تبدأ الفتيات في الأضحى بتجهيز أنفسهم للاحتفال مع أصدقائهم بالعيد من خلال تغير لون الشعر أو عمل الماسكات الطبيعية في المنزل بمكونات بسيطة دون استخدام المنتجات غالية الثمن، ويمكنك الحصول على بشرة صافية بمكونات سهلة متاحة لديكِ في المنزل وستعطيكِ النتيجة التي ترغبين الحصول عليها بأقل التكاليف، وإليكِ الطرق وفقاً لموقع hindustantimes.

طرق جديدة للماسكات للحصول على بشرة ناعمة

1 - ماسك الشوفان بالدقيق

يمكنك الحصول على بشرة ناعمة خالية من حب الشباب من خلال استخدام ماسك الشوفان بالدقيق ومكوناته سهلة جدًا ومتوفرة لديكِ في المنزل والطريقة هى:"وضع ملعقة من الشوفان والدقيق والعسل وماء الورد، ثم تقومين بمزج الخليط معاً وووضعه على بشرة نظيفة ليعطي النتيجة التي ترغبين في الحصول عليها.

2 - ماسك زيت الزيتون والقهوة

بعد ان تنتهي من شرب قهوتك قومي بوضع القهوة المستخدمة في فنجانك ثم تضعين القليل من زيت الزيتون الطبيعي وامزجي الخليط معاً وضعيه على وجهك مرة كل أسبوع وستلاحظين الفرق.

3 - زيت جوز الهند الطبيعي والسكر

يمكنك الحصول على إسكراب طبيعي من مكونات بسيطة موجودة في منزلك من خلال خلط كلاً من زيت جوز الهند الطبيعي والسكر الناعم ثم تقومي بخلط المكونات معاً ثم تقومي بوضعة على وجهك مع حركات دائريه بسيطة وتنتظري 10 دقائق ثم قومي بغسله.

4 - ماسك الفراولة والعسل

قومي بهرس 3 حبات من فاكهه الفراولة وضعي عليها معلقة كبيرة من العسل ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، وسيعمل هذاالقناع لتفتيح البشرة وتنعيمها.