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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات خلال الاحتفال بعيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كثف فريق عمل محميات جنوب سيناء، الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحري للشواطئ.

وأكدت وزيرة البيئة على أن المحميات في حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم في عيد الأضحى، حيث ارتفعت أعداد الزائرين المصريين والأجانب خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وقد وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من "5405" زائرين، ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى "149" لنشًا سياحيًا، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الزيارات في الأيام المقبلة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي؛ لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما قامت بجولة تفقدية لشواطئ الغردقة؛ لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورًا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاء بجزيرة الجفتون.

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