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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، خاصًة عقب تصدر الحالة الجوية موقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، لمتابعة درجات الحرارة حتى يتثنى للمواطنين الخروج للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وستزداد درجات الحرارة ما بين درجتين لـ 4 درجات.

وتابعت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون متوسط نسبة الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية مرتفعة، ما سيتسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة لدى المواطنين، وستكون العظمى من 70-75% ليلا والصغرى نهارًا من 35-40 %".

وأضافت أن غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك سيكون طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

تعرف على درجات الحرارة غدًا الجمعة

 محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

محافظة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

 محافظة مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

محافظة سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

 محافظة قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

محافظة أسوان العظمى 39 درجة والصغرى  28 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة السبت 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

 

درجات الحرارة الأحد 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

 

درجات الحرارة الاثنين 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

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