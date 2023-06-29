ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاهتمام بالمناطق المدارية وتقديم الدعم الكافى للحفاظ عليها

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 أكدت جامعة الدول العربية ضرورة الاهتمام بالمناطق المدارية التي تستضيف نحو 80% من التنوع البيولوجي في العالم، والتي تواجه تحديات كبيرة، قد تفقدها تنوعها وتوازنها البيئي في حال عدم تقديم الدعم الكافي للحفاظ عليها وعلى ما تمثله من ثروة إنسانية طبيعية مهمة. 
وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للمناطق المدارية، أن موضوع المناطق المدارية من الموضوعات التي تتابعها الجامعة العربية عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية لما لها من أهمية كبيرة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي. 

وتحل اليوم الذكرى السابعة لليوم الدولي للمناطق المدارية الذي جاء بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/267 في 22 يونيو عام 2016، والذي حدد تاريخ 29 يونيو من كل عام يوماً دولياً للمناطق المدارية تزامناً مع تاريخ التقرير الذي أطلقته الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو كي عن حالة المناطق المدارية في 29 يونيو 2014. 

- زيادة الوعي بالتحديات التي تواجهها المناطق المدارية


ويهدف اليوم الدولي للمناطق المدارية إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجهها المناطق المدارية، والآثار بعيدة المدى للقضايا التي تؤثر على المنطقة المدارية في العالم، والحاجة إلى زيادة الوعي والتأكيد على الدور الهام للبلدان في المناطق المدارية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وتمثل المناطق المدارية 40% من المساحة الإجمالية في العالم، ويبلغ عدد الدول المدارية 125 دولة تتوزع بين عدد من القارات وتشمل مناطق جنوب الصحراء في إفريقيا باستثناء أقصى جنوب القارة، والنصف الشمالي من أمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، وجنوب شبه الجزيرة العربية، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، بما في ذلك شبه القارة الهندية، وتضم بينها 8 دول عربية.
وتواجه المنطقة المدارية عددا من التحديات الخطيرة مثل تغير المناخ، وإزالة الغابات، وقطع الأشجار، والتغيرات الديموغرافية.

الجامعة العربية الدعم الكافي العالم المناطق المدارية التنوع البيولوجي

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟