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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وترامادول بمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة
مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة، وراكبا مصريا بحوزته كمية من مخدر الحشيش وعقار "الترامادول" المخدر.

في الحالة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، استوقف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت ما بحوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، وبتفتيشها يدويا تم ضبط 6 عبوات بداخلها كمية من الأقراص لعقار "Gabapentin Tab 800 mg" بوزن 775 جراما.

وفي الحالة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه.
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائبه يدويا تم ضبط 59 قرصا بلون برتقالي لعقار الترامادول المخدر و 32 قرصا وكبسولا لنفس العقار المخدر و3 أكياس بلاستيك شفافة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بوزن 22.9 جرام.
تم تحرير محضرين للراكبة والراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أمر بإحالة الراكب والراكبة للنيابة المختصة.

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