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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يهنئ الرئيس بثورة 30 يونيو: مصرنا الغالية تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تقدم الدكتور شوقى علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص وأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة، والتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأوضح مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

وأكد مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار المفتي إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري السيسي المفتي

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