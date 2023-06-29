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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالتعاون بين «المتحدة» ووزارة الشباب.. موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في المنوفية

اختبارات كابيتانو
اختبارات كابيتانو مصر

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة المنوفية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المنتظر أن تبدأ اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر" لمواليد 2009، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة المنوفية

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة المنوفية، يومي 5 و6 أغسطس 2023، وذلك في نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الأفريقية، في المرحلة العمرية مابين 17 إلى 23 سنة.

يأتي ذلك حسب ما أعلنه الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، في وقت سابق، عن بدء اختبارات الموسم الثاني من البرنامج الأشهر لدعم الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم، من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

كابيتانو مصر المنوفية محافظة المنوفية موعد اختبارات وزارة الشباب والرياضة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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