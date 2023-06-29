رئيس "مياه القناة": عودة المياه لحالتها المعتادة بعد استخراج جذوع أشجار من المواسير

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، اليوم الخميس، عودة مياه الشرب لجميع منازل منطقة المنشار إلى حالتها المعتادة، وذلك بعد استخراج جذوع وبقايا أشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية المنطقة المنشار طريق الكيلو 11، التي كانت تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لتلك المنطقة، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وأكد "عصمت" في بيان اليوم، استمرار حالة الطوارئ ومتابعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتًا إلى أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار الساعة لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ.

- اكتشاف انسداد في خط المواسير المؤدي للمنطقة بسبب جذور الأشجار

وقال إننا تلقينا بلاغًا من أهالي منطقة المنشار عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقل فنيو وعمال الشركة، وتمت صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة وعمل مجسات، وتم اكتشاف انسداد في خط المواسير المؤدي للمنطقة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى.

وأضاف أنه شدد على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات سواء الصرف الصحي أو مياه الشرب.