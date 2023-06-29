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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعاون بين المتحدة ووزارة الشباب والرياضة.. موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في المنيا

الموهوبون في برنامج
الموهوبون في برنامج كابيتانو مصر

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة المنيا، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، بدء اختبارات الموسم الثاني من البرنامج الأشهر لدعم الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة المنيا

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة المنيا، يومي 19 و20 يوليو 2023، وذلك في النادي الرياضي بالمنيا الجديدة، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا. 

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الأفريقية، في المرحلة العمرية مابين 17 إلى 23 سنة.

كابيتانو مصر محافظة المنيا المنيا وزارة الشباب والرياضة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موعد اختبارات

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