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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من شبكات منطقة المنشار ثانى أيام عيد الأضحى

استخراج جذور الأشجار
استخراج جذور الأشجار من شبكات منطقة المنشار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، استمرار حالة الطوارئ ومتابعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار الساعة لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت وصول مياه الشرب لجميع منازل منطقة المنشار، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لمنطقة المنشار طريق الكيلو 11، والتي كانت قد تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لتلك المنطقة، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة: إننا تلقينا بلاغا من أهالي منطقة المنشار عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشركة، وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة وعمل مجسات، وتم اكتشاف انسداد في خط المواسير المؤدي للمنطقة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة ووصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى.

وأضاف أنه شدد على جميع رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات سواء الصرف الصحي أو مياه الشرب.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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