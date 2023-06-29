مدير مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف يوزع الهدايا بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى إهناسيا التخصصي في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، بمشاركة العلاقات العامة والخدمات الفندقية بالمستشفى بتهنئة الأطفال المحجوزين وذويهم المرافقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووزع الدكتور محمد جمال الهدايا والألعاب للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وذويهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ، فيما شكر الأهالي مدير مستشفى إهناسيا التخصصي على حسن استضافة المستشفى لهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم من المستشفى.

وأكد "جمال" على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفى خلال أيام عيد الأضحى المبارك ،مشيرا إلى انتظام الاطقم الطبية فى تقديم الخدمات الطبية ، موجهاً الشكر لهم.