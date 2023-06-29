ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف يوزع الهدايا بمناسبة عيد الأضحى

مدير المستشفى
مدير المستشفى

أجرى الدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى إهناسيا التخصصي في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، بمشاركة العلاقات العامة والخدمات الفندقية بالمستشفى بتهنئة الأطفال المحجوزين وذويهم المرافقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووزع الدكتور محمد جمال الهدايا والألعاب للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وذويهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ، فيما شكر الأهالي مدير مستشفى إهناسيا التخصصي على حسن استضافة المستشفى لهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم من المستشفى.

وأكد "جمال" على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفى خلال أيام عيد الأضحى المبارك ،مشيرا إلى انتظام الاطقم الطبية فى تقديم الخدمات الطبية ، موجهاً الشكر لهم.

الخدمات الفندقية ألعاب للأطفال المديريات الخدمية بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 والمستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين

وزير المالية: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

في ثاني أيام العيد.. محافظ مطروح يستقبل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والأهالي

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجمالية

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟