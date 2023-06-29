تحليق 28 رحلة بالون طائر على متنها 470 سائحا بسماء الأقصر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم الخميس، 28 رحلة بالون طائر ، تحمل على متنها 470 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.

وأوضح أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أن الشركات تستعد لرحلات البالون الطائر فجرا بالحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ثم يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم البدء في الإقلاع ، وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالي 2000 قدم من سطح البحر، وتستغرق الرحلة من 20 لـ 40 دقيقة.

وأكد أن الإقبال على الرحلات كبير رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث تعد الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المحافظة، تتخذ إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات مع الالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

يشار إلى أن الأقصر تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.