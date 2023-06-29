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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

9 مصابين بانقلاب ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربى

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 9 مواطنين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

والبداية عندما ورد بلاغ لشرطة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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