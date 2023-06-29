ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد المواقف والأسواق

جولة
جولة

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، في بني سويف، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عددا من المديريات الخدمية والمرافق العامة للتأكد من انتظام العمل وتواجد  التنفيذيين ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد والتي تشمل على خطة تفصيلية لاستعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد، وما يصاحبها من إجازات للمواطنين.

وزار السكرتير العام المساعد، مديرية التموين، والتقى وكيل الوزارة المهندس وصفى عبدالله، واطمأن منه على سير وانتظام العمل بالمخابز البلدية أثناء فترة الإجازة ، وكذا موقف الأرصدة البترولية من البنزين والسولار، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم أجهزة وإدارات المديرية لمتابعة الحالة التموينية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة ووزارة التموين ، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

كما تفقد اللواء سامي علام، سير العمل بمديرية الزراعة لمتابعة تنفيذ خطة  المحافظة لمواجهة أية تعديات، قد تحدث استغلالاً  لإجازة العيد،حيث اطمأن على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المتصلة بغرف العمليات الفرعية بإدارات الزراعة لمواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، علاوة على تفقد انتظام الخدمة بموقف محي الدين بمدينة بني سويف ،لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير وسائل النقل ،مع التشديد على تكثيف الحملات المشتركة على المواقف ومحطات الوقود لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب وعدم المغالاة فيها بسبب الإجازة.

وتضمنت الجولة، متابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ونقل القمامة والمخلفات من أماكن التجميع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمصانع التدوير والاستمرار في تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع أية مخلفات خاصة بالمرافق  العامة من الحدائق والمتنزهات

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، من أجل ظهور المدن والأحياء بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها خاصة في أيام الأعياد والمناسبات.

الحملات التفتيشية الحدائق والمتنزهات المخابز البلدية بني سويف ثاني أيام عيد الأضحى المبارك رؤساء المراكز

الأكثر قراءة

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

جيمى فاردى يرفض اللعب فى السعودية

ضبط طن و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع فى الغربية

9 مصابين بانقلاب ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربى

الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

القصة الكاملة لتظاهرات فرنسا.. مئات المعتقلين والمصابين جراء أحداث شغب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟