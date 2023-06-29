خبير اقتصادي: قرارات الحكومة حفزت جذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة الاستثمار المباشر مهمة جدًا للاقتصاد المصري ويحتاج إليها بشدة في ظل احتياجه إلى تمويل مشروعات التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت بإجراء العديد من الإجراءات لتهيئة بيئة الاستثمار، من بينها تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التشريعية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات دولية.

وأضاف الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن الحكومة المصرية قدمت الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمرين، مؤكداً أنه في هذه المرحلة يجب أن يتم العمل على أكثر من محور لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن سوق المال المصري يحتاج إلى مزيد من التحفيز والجاذبية وآلية محددة لتأهيل الشركاء المصريين لجذب المستثمرين الأجانب للدخول في شراكة.

وأضاف جاب الله، أن المستثمر الأجنبي يهتم عندما يدخل إلى سوق ما بوجود جميع الخدمات والمرافق بالإضافة إلى وجود تسهيلات في الإجراءات التشريعية.

وأشار جاب الله إلى أنه يمكن اتباع عدة إجراءات وسياسات لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مثل وجود قوانين وتشريعات واضحة وشفافة تنظم الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الترويج بشكل فعال لدى المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير المعلومات الاقتصادية والتجارية عبر الإنترنت، والتعاون مع السفارات والمؤسسات الدولية.

ويجب تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في مصر، بما في ذلك إجراءات التأسيس والترخيص، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.