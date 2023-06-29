إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تكثيف حملات الإزالة المكبرة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أننا مستمرون في التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات في المنطقة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين، حفاظا على الرقعة الزراعية وما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

في هذا الإطار، صرح المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بتنفيذ إزالة فورية لـ5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 3 قراريط و20 سهما في مراكز تلا ومنوف وقويسنا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأسمنت وفرشة خرسانية.

وأكد استمرار إدارة حماية الأراضي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً، وتفعيل محاضر التبوير وتطبيق القرارات الوزارية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية.