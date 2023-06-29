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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: لا شكاوى من المواطنين فى أول أيام العيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد  شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، وتوافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

اخطارا الأجهزة التنفيذي أضحى الأضحي المبارك الجاهزية التامة

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